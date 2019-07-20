انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

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أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، الاستعداد للنسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب، والذى ينطلق يوم 30 يوليو الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة يومين.

وينطلق المؤتمر جامعًا لشباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، حيث يكون التسجيل من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب، https://egyouth.com/ar/registration /.

وسيعقد على هامش المؤتمر للمرة الأولى مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة؛ لتأكيد حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرا، بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.

كانت النسخة السادسة من مؤتمر الشباب، عقد العام الماضي بجامعة القاهرة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة، ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.


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