» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين

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مكة المكرمة

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المدينة المنورة

البعثة الطبية

الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في البعثة الطبية للحج لهذا العام 1440هـ-2019م، عن تجهيز 30 عيادة طبية بمكة المكرمة، و6 بالمدينة المنورة، بمقر إقامة الحجاج المصريين لبعثات وزارات "الداخلية، والتضامن، والسياحة"، فضلًا عن توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يقدر بـ16.25 طنا، وذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء فريضة الحج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مقدمة البعثة الطبية للحج وعلى رأسها الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، غادرت إلى الأراضي السعودية يوم 15 يوليو 2019، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي لجمهورية مصر العربية بالسفارة المصرية بالرياض، حيث تم عقد عدة اجتماعات تحضيرية ووضع خطط عمل تنفيذية للبعثة بما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج إلى أن الفوج الأول من أعضاء البعثة الطبية للحج وصل إلى الأراضي السعودية أمس، موضحًا أن البعثة تشمل كافة التخصصات الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين، وإداريين.

وأكد "ضاحي" تنفيذ خطة وقائية للحجاج المصريين لحمايتهم من الإصابة بأي أمراض معدية، خلال موسم الحج، تتمثل في إعطاء الحاج التطعيمات اللازمة قبل السفر، وإجراء الكشف الطبي، ثم متابعته أثناء موسم الحج وإقامته في الفنادق من خلال الفرق الوقائية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وقائية لتجنب العدوى أثناء الحج فضلًا عن شرح الممارسات الصحية السليمة، وتوزيع مطويات وكتيبات تتضمن نصائح وإرشادات هامة يجب على الحاج اتباعها للوقاية من الأمراض المعدية، كما تتضمن الخطة الوقائية متابعة الحجاج بعد رجوعهم سالمين إلى الأراضي المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض معدية.


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