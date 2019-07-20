» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق

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جراج روكسي
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أحمد سالم

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، جراج روكسي الإلكتروني، أول جراج ذكي في مصر والذي يمكن من خلاله ركن السيارة بدون سائق.

وتتسع المرحلة الأولى من جراج روكسي لـ 908 سيارة، ويُقام الجراج على 4 طوابق تحت الأرض وتشغل مرحلته الأولى مساحة 5000 متر مربع بتكلفة نحو 250 مليون جنيه.

ويهدف الجراج للقضاء على ظاهرة انتظار السيارات بميدان روكسي والشوارع المحيطة به، وتعتبر المرحلة الأولى من الجراج هي الأصعب حيث تضم كافة محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي بالكامل للمرحلتين.

كما أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاثة دقائق، ويقع الجراج بين شارعي الحجاز وغرناطة بمنطقة روكسي في مصر الجديدة.

ويعتبر الجراج ثاني أكبر جراج في القاهرة بعد التحرير، وتستوعب المرحلة الأولى منه 904 سيارة، من إجمالي 1700 يستوعبها الجراج بأكمله، كما تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية بين 300 إلى 350 مليون جنيه.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت الأرض بمساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، مقسمة على 4 طوابق بمساحة 10 آلاف متر لكل منها، وتعمل محافظة القاهرة على الاستفادة من مساحة الجراج فوق الأرض كمسطحات خضراء، وممرات للمشاة.



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