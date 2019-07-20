رقصة ساخنة لـ هيفاء وهبى وإليسا بملابس عارية

20 يوليه 2019 - 04:41 م

وسط أجواء أسطورية، أقيم زفاف الابن البكر للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إيلي جونيور وكريستينا مراد، في مقرّ بكركي في لبنان، واكتملت بحضور العديد من الأقارب والأصدقاء ونجومٍ من الوسط الفني وشخصياتٍ مرموقة.

من بين أبرز الوجوه التي شاركت العروسين فرحتهما، النجمتان اللبنانيتان إليسا وهيفاء وهبي، إذ حضرتا مراسم الزفاف الرسمية وتألّقتا بإطلالة جذابة.

لكن اللافت أنَّ الفنانتين تشاركتا الرقص في حفل الزفاف بملابس جريئة، بعد فترةٍ من الجفاء ومصالحةٍ خجولة لسنوات طويلة، لكن هذه العلاقة الفنية الأبرز في الوسط الفني تحسنت مؤخرًا بعدما اطمأنت كلٌ منهما على الأخرى في الأزمات الصّحية التي ألمت بهما.

ونشرت وهبي على إنستجرام، مجموعةً من الفيديوهات لها خلال الحفل، ومن بينها رقصها مع إليسا، وكتبت على الفيديو "رقص الملكات"، بحضور خبير المكياج بسام فتوح، الذي اهتم بإطلالة العروسة.

