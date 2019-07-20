مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

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الاهلى

مروان محسن

تعاقد

أصدرت أدراه التخطيط بالنادي الأهلي قرارًا بالاستغناء عن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، نظرا لتراجع مستواه الفنى بشكل ملفت للنظر خلال المواسم الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، برئاسة طه إسماعيل، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وضع خارطة طريق الفريق الكروى، خلال المرحلة القادمة، والاستقرار على الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن لجنة التخطيط في الأهلي توصي بالاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير إذا أستمر على مستواه السيئ فى المواسم الأخيرة.

أضاف المصدر أن الموسم القادم سيكون الاختبار الأخير لمروان محسن مع النادي الأهلي وحال استمرار تراجع أدائه سينتهي مشوار المهاجم مع القلعة الحمراء وينتقل لنادي آخر، فى الموسم بعد القادم.

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