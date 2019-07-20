بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

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وفاة

حسني مبارك

الديب

علاء مبارك

حسم علاء مبارك الجدل الدائر حول وفاه الرئيس الأسبق "المخلوع" حسني مبارك، مؤكده ان والدة لم يتعرض لاي مكروه.

وقال في تغريده له هلي حسابة بـ"تويتر": "تتفق او تختلف لكن الحقيقة الواضحة والموجعة للبعض هى كم الحب والاحترام للرئيس مبارك و الحمد والشكر لله".

وهاجم "علاء" المروجين لإشاعة وفاة والده بقولة: "هذه الحقيقة المحسومة قد يستاء منها البعض ويسخر منها الجهل ويحرفها الحقد لكنها تبقى حقيقة موجودة".

وأتم تغريده بقولة: "شكراً لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحة والدى".

وكانت قد ترددت شائعات، الخميس الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسني.

في الوقت الذي نشر فيه علاء تغريدة نفي فيها ذالك بقولة: " "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات ".

وكان قد علق المحامي فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق  في تصريحات لموقع "مصراوي" بقولة: "شائعة يا فندم".

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في فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال "الديب" في تصريحات مقتضبة لمصراوي عبر الهاتف، اليوم الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "إشاعة يا فندم إشاعة".

واعتاد فريد الديب خلال السنوات الماضية، نفي الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر بشأن تدهور الحالة الصحية لمبارك أو وفاته.

تجدر الإشارة إلى أن "مبارك" صادر بحقه حكم نهائي بالحبس 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، كما أنه حاصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير 2011.

وظهر مبارك في وقت سابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، في معهد أمناء الشرطة بطرة، وأدلى شهادته في جلسة مُحاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.


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