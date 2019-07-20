وصلة غزل بين نبيل الحلفاوى وممثلة شهيرة

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نبيل الخلفاوي
نبيل الخلفاوي

متابعات-علا خطاب

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نبيل الخلفاوي

دنيا سميرغانم

شهد موقع التواصل "تويتر"، وصلة من الإشادة والكلام العذب، بين الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان نبيل الخلفاوي،  بعد أدائها فى أغنية حفل الختام قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، والتي حصد لقبها المنتخب الجزائري.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مش عارفة أقول لحضرتك إيه ع الكلام الجميل ده والله شكرا جدا وسعيدة أوي بكلام حضرتك وتشجيعك ليا ربنا يخليك لينا".

ورد عليها نبيل الحلفاوى، قائلا: "ويخليكي لينا يا حبيبتي.. وتمتعينا دايما بفنك وموهبتك إن شاء الله".

كان نبيل الحلفاوي، قال عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أغنية دنيا بالغة العذوبة والرقة والتأثير.. مست الروح والقلب، ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه، غسلت مرارة الخروج المبكر، من قال إن مصر ليست في النهائي؟ المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم أجمع".

يشار إلى أن منتخب الجزائر توج بلقب بطولة الأمم الأفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في نهائي بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليتوج الخضر باللقب الثانى على مدار تاريخ الكرة الجزائرية.


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