مستقبل وطن : "مصر أبهرت العالم"

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هنأ عبد الله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة علي نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" رغم قصر مدة التجهيز والإعداد لاستقبال واحدة من كبريات بطولات كرة القدم في العالم ، لافتا إلي انه أكبر إثبات على استرداد القاهرة لمكانتها وقوتها القارية والدولية ، وإعطاء مظهر حضاري لعودة الاستقرار فى أرض الفراعنة.

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب في بيان صحفي له اليوم ، أن امتلاك مصر للبنية التحتية  من ملاعب وفنادق ووسائل اتصالات ومواصلات ساعد علي هذا النجاح المبهر ، وهو ما اكد عليه السويسري جياني انفانتينو رئيس الفيفا من نجاح مبهر للدولة المصرية ، مضيفا انها فرصة لإظهار القدرة التنظيمية لمصر، وإعادة البلد إلى الخريطة لإنعاش الاقتصاد والسياحة، وأظهرت أيضًا أن مصر يمكنها تنظيم بطولة كبرى بسلاسة.

وأشار "سعيد" إلي ، أن البطولة هى الخامسة التى تنظمها مصر، وتأتى فى لحظة محورية بعد سنوات من التوتر لتمحو ذاكرة الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى المنطقة ، موضحا انه رغم خروج الفريق القومي مبكرا في البطولة  إلا أن الأجواء كانت غاية في الجمال والسحر المصري من امتلاء المدرجات بالمشجعين والذين تميزوا بالرقي والتحضر ، وصولا إلي حفل الختام الرائع ، مشيرا إلي أن تلك الجماهير الرائعة تستحق العودة للمدرجات فى المنافسات المحلية. .


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