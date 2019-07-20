» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان

20 يوليه 2019 - 02:23 م

بالتزامن مع الشائعات بتجنيد قوات الدعم السريع للأطفال في السودان، بدأت جهات رسمية سودانية وأممية التحقيق بهذه المزاعم.

ونقل موقع إلكتروني عن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة تأكيده بدء الآلية الوطنية المكلفة بالتحقيق والتقصي حول مزاعم تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال أعمالها.

وبحسب الموقع، قال المتحدث العسكري الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة إن الآلية المكونة من وزارة الخارجية واليونسيف والمجلس القومي للطفولة وممثلين من قوات الدعم السريع، سبق أن أقامت ورشة لتدريب الفريق المختص بعمليات التفتيش للتقصي بشأن تلك المزاعم.

وأوضح المتحدث أن الورشة وضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ المهمة ميدانياً وشرع فيها من أمس، وأضاف أن الفريق سيبدأ بمناطق قوات الدعم السريع بالولايات الغربية وسوف ينتقل بعدها للخرطوم.

من جانب آخر، كان موقع "سودان تربيون" ذكر أمس أن قوات الدعم السريع، بدأت يوم الخميس الماضي، الانسحاب من مواقع كانت ترابط فيها داخل العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر.

وظلت هذه القوات التي طالما أثارت جدلا واسعا بشأن تفويضها وتدخلاتها منتشرة في مواقع استراتيجية بالخرطوم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

ونقلا عن موقع "سودان تربيون"، تم مساء الخميس "انسحاب قوات الدعم السريع من مداخل ومخارج جسر الفتيحاب، الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان، حيث حلت مكانها قوات من شرطة الاحتياطي المركزي، كما اختفت سيارات الدعم السريع من عدة مواقع وسط الخرطوم كانت ترتكز فيها على مدى شهور".