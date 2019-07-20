تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لشيخ الأزهر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الطيب

بعد رحلة علاج استمرت 10 أيام، يعود مساء اليوم السبت، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادمًا من فرنسا، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها فضيلته بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين.

وكان فضيلة الإمام الأكبر ق قد سافر قبل 10 أيام شيخ الأزهر إلى ألمانيا، بعد توصية الأطباء المصريين بسرعة الفحص والعلاج فى الخارج للعمود الفقرى.


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