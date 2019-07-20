طلب مؤثر لـ"السيسي" بحفل تخريج دفعة جديدة من الشرطة

20 يوليه 2019 - 01:08 م

طلب الرئيس عبد الفتاح، من مقدم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة أن ينتظر حتى يسلم على أبناء شهيدي من الشرطة والقوات المسلحة بعد أن ألقوا كلمة بالحفل.



وقال الرئيس "السيسي"، "انتظروا، عشان عايز أسلم عليهم"، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، والدة الشهيد عمر القاضي شهيد كمين 14 بشمال سيناء، والذي استشهد فجر أول أيام عيد الفطر.



وفي لفتة طيبة من الرئيس السيسي قبل رأس والدة الشهيد أثناء حديث جانبي بينهم. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من مسئولي الدولة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

