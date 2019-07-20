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رسالة من البرادعي للمنتخب الجزائري بعد حصوله على الـ"كان"

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وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق رسالة إلى المنتخب الجزائرى بعد حصوله على البطولة الأفريقية بالأمس.

وقال البرادعى على حسابه الخاص بـ"تويتر": "خالص التهنئة لفريق وشعب الجزائر الشقيق".

وفازت الجزائر فى المباراة النهائية لأمم أفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، أحرزه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.
وهذا هو اللقب القاري الثاني للجزائر بعد فوزها به للمرة الأولى في عام 1990.

في الوقت الذي تفعل رواد تويتر حول تغريده "البرادعي" حيث قالت مهي السيد: "ربنا يفرح قلبك يا بوب.. وكل التحية لمنتخب الروح القتالية والهمة العالية.. مقاتلي الصحراء".

وأضاف آخر: "طول عمرك جميل يا آخر السياسيين المحترمين".


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