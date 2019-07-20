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عامل ينتقم من عشيق زوجته بقطع عضوه الذكرى

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ارشيفية
ارشيفية

أحمد الشربينى

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جرائم

انتقام

الخيانة الزوجية

قطع العضو الذكري

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية واقعة مأسوية عندما أقدم عامل على بتر العضو الذكرى لعشيق زوجته انتقامًا منه بسبب الخيانة، بحسب فضائية "يورو نيوز".

 وذكرت السلطات أن المواطن لم يتحمل نتيجة خيانة زوجت حيث توجه على الفور إلى منزل العشيق وهدده بقوة السلاح ثم دفعه الغضب لبتْر العضو الذكري وحمله وفرًا هاربا.

وطبقًا لتقارير إعلامية فإن الشرطة ألقت القبض على الزوج المخدوع البالغ من العمر 49 عاما بعد ساعات من الجريمة ووجهت إليه تهمة الاعتداء على مواطن بالسلاح، وتم نقل العشيق إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أفاد تقرير الشرطة بأن الجريمة سببُها أن الزوج ضبط زوجته تمارس أفعال مخلة مع عشيقها فى مايو الماضي فكظم غيظه وانتظر الفرصة للانتقام وقطع عضوه التناسلي بالمقصّ، وقد أفادت الضحية بأن الزوج الغاضب حمل العضو المبتور إلى بيته.


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