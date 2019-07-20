» اتفاق صيد جديد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا

20 يوليه 2019 - 11:48 ص

جرت مباحثات جديدة بين وزير الصيد والاقتصاد البحري يحيى ولد عبد الدائم زوال مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فى موريتانيا جياكومو ديرازو وسفير إسبانيا المعتمد لدى موريتانيا خيسوس سانتوس آكوادو.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، وينعقد الاجتماع فى أفق اللقاء المرتقب بين المفاوضين الموريتانيين والأوروبيين لإبرام البروتوكول اتفاق جديد.

وسيحل الاتفاق الجديد محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 15 من شهر نوفمبر المقبل.

وتعتبر إسبانيا شريكًا رئيسيًا لموريتانيا فى مجال الصيد ومن أكثر البلدان الأوروبية استفادة من اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.