  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:14 م
بحث متقدم
منتخب الجزائر

الفنانات يتصدرن.. دموع ورقص بمواقع التواصل عقب فوز الجزائر

ساويرس

"ساويرس": هذا الشخص فقط هو المكسب الوحيد من البطولة الأفريقية

البغدادي

"الوفاق" تفرج عن آخر رئيس وزراء القذافي

ميركل

الدائرة تتسع.. بعد الكونجرس "ميركل تهاجم ترامب"

صورة من الفيديو

أول ظهور للمصري المعتدى عليه بـ رومانيا.. شاهد ماذا قال

أديب

"أديب" عن ساويرس والهضبة: "فلوسهم مبتروحش"

ارشيفية

بعد زيارة منزل أبو تريكة.. بلاغ يطالب بمحاكمة دراجي

صلاح

عقب خروجه من "كان".. ليفربول يفعل هذا الأمر مع "صلاح"

صورة

مدينة عربية تشهد 5 حالات اغتيال خلال 48 ساعة

امبراطور المخدرات

نقل إمبراطور المخدرات إلى " الجحيم المعقم"

اتفاق صيد جديد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا

عرب وعالم

اتفاق الصيد مع موريتانيا
اتفاق الصيد مع موريتانيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا لهذا السبب

#

نائب أوروبي يدعو إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية مع أمريكا

#

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

#

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: حل عقدة "بريكست" بيد لندن

اسبانيا

الاتحاد الأوربي

موريتانيا

جرت مباحثات جديدة بين وزير الصيد والاقتصاد البحري  يحيى ولد عبد الدائم زوال مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فى موريتانيا جياكومو ديرازو وسفير إسبانيا المعتمد لدى موريتانيا خيسوس سانتوس آكوادو.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، وينعقد الاجتماع فى أفق اللقاء المرتقب بين المفاوضين الموريتانيين والأوروبيين لإبرام البروتوكول اتفاق جديد.

وسيحل الاتفاق الجديد  محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 15 من شهر نوفمبر المقبل.

وتعتبر إسبانيا شريكًا رئيسيًا لموريتانيا فى مجال الصيد ومن أكثر البلدان الأوروبية استفادة من اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل ينتقم من عشيق زوجته بقطع عضوه الذكرى
» حوار جانبي بين "السيسي" و"طنطاوي" بحفل أكاديمية الشرطة
» اتفاق صيد جديد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا
» براتب 5 آلاف جنيه.. الزراعة تعلن عن وظائف جديدة
» مفاوضات جديدة لقوى المعارضة السودانية في أديس أبابا
» ملك المغرب يهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم
» "حفتر" يطالب أهالى طرابلس بالاستعداد لـ"ساعة الصفر"
» تفاصيل.. أم تعرض مولودها للبيع مقابل 65 ألف جنيه
» شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد
» قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة
» بالفيديو.. هجرة غير شرعية تثير الرعب فى طائرة نيجيرية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود