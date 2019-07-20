الفنانات يتصدرن.. دموع ورقص بمواقع التواصل عقب فوز الجزائر

استحوذ فوز منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والمقامة في مصر، عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهنئات على محاربي الصحراء من كل صوب وحدب، أبرزها مباركات الفنانات والرموز السياسية، كحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وعقب الفوز، كتبت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر":"مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية. بترفعو الراس يا أبطال.1, 2, 3 Viva l’Algérie".

وفي السياق، علقت الفنانة رانيا يوسف: "مبروك محاربي الصحراء مبروك المنتخب الجزائري الشقيق على تحقيق نجاح كبير ومشوار طويل في كأس الأمم الأفريقية، تستحقون الفوز شرفتوا العرب كلهم وفخوره ببلدي على التنظيم المشرف اللي أبهر العالم كله".

بينما علقت الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: "ألف مبروووك منتخب الجزائر، الفوز بكأس الأمم الأفريقية.. ألف مبروك لشعب الجزائر وجمهوري الحبيب في بلد المليون شهيد.. فوز مستحق .. ومباراة رائعة.. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر اليوم لكل عربي".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "مبروك للجزائر الشقيق على إحراز البطولة الثانية لهم بعد 29 عاما، بطولة مستحقة للمستوى العالي الذي قدموه عبر مبارياتهم باستثناء المباراة النهائية، وكل الاحترام لمنتخب السنغال الذي كانت له السيطرة لكنه لم يفلح في ترجمتها إلى أهداف".

وقال الفنان حكيم: "مبروك للمنتخب الجزائرى شرفتونا وفرحتونا ويارب دايما بلادنا العربية تفضل فى انتصار".

وعلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري.. فخورين فيكن يا أبطال".

ومن الشخصيات السياسية التي باركت للمنتخب الجزائري، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كتب: "ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الأفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

كما نشرت الناشطة اليمنية توكل كرمان، صورة لها وهي تلتحف بالعلم الجزائري، مرفوقة بتعليق: "مبروك حبيبتي الجزائر.. ألف مبروك".

من جهة أخرى، حظيت صور ومشاهد لاعبي المنتخب الجزائري وهم يسجدون بعد نهاية المباراة باهتمام منقطع النظير، ونشرها حساب قناة النهار الجديد، مرفوقة بتعليق: "شكرًا لكم أبطال الجزائر.. حققتم الحلم وشرفتم الراية الوطنية".

وتصدر هاشتاج "#منتخب_الساجدين" تريندات تويتر عقب انتهاء المباراة، وهو وصف كان يطلق سابقًا على المنتخب المصري.

واختارت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي طريقة خاصة في الاحتفال، إذ نشرت فيديو لها وهي ترقص، مرفوقا بموسيقى حماسية تتغنى بالجزائر: "مبروووووك علينا ومازال.. ما زال جبناها جبناها".

وكتب المذيع المصري على قنوات بي إن سبورت، أحمد فؤاد: "كتيبة الأبطال.. مبروك لمحاربي الصحراء.. مبروك للشعب الجزائرى.. الجزائر بطل أفريقيا.. عن جدارة واستحقاق".