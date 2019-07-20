الدائرة تتسع.. بعد الكونجرس "ميركل تهاجم ترامب"

20 يوليه 2019 - 11:06 ص

تضامنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع بعض من عضوات بالكونجرس هاجمهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بتعليقات وصفت بأنها "عنصرية ".

ووصفت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين، الجمعة، تعليقات ترامب التي طالت 4 نائبات ديمقراطيات بالكونجرس من عرقيات مختلفة دعاهن فيها إلى مغادرة أمريكا، بأنها "تقوّض قوة الولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.





وأضافت: "الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ساهموا في قوة الشعب الأمريكي .. وبالتالي فإن هذه التعليقات تقوض قوة الولايات المتحدة ".





وأردفت: "أنأى بنفسي بشدة عن هذه (التعليقات) وأشعر بالتضامن مع النساء اللواتي هاجمهن (ترامب).





وهاجم ترامب نائبات ديمقراطيات بالكونغرس من عرقيات مختلفة، في سلسلة تغريدات، الأسبوع الماضي ووصفهن بأنهن مولودات في الخارج وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة"، واتهمهن بأنهن "يثرن المشكلات".







وبينما لم يذكر ترامب في تغريداته أسماء محددة، ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه كان يشير على الأرجح إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميشيغان، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس .





وواجه ترامب عاصفة انتقادات داخلية على إثر تلك التعليقات التي اعتُبرت عنصرية وتحرض على الكراهية .







