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نقل إمبراطور المخدرات إلى " الجحيم المعقم"

قضايا وحوادث

امبراطور المخدرات
امبراطور المخدرات

وكالات أحمد الشربينى

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ولاية كولورادو

إل تشابو

امبراطور المخدرات

سجن سوبر مارس

أكد مكتب السجون الأميركي نقل امبراطور المخدرات الملقب بـ"إل تشابو" إلى سجن "سوبرماكس" في ولاية كولورادو الأميركية منعًا للهروب مرة أخرى.

يذكر أن سجن "سوبرماكس"، الذي افتُتح في عام 1994، يوجد فيه حاليا 375 نزيلا، من بينهم عدد من المجرمين الأكثر خطورة، مثل منفذ تفجيرات بوسطن، جوهر تسارناييف، وأحد مدبري هجوم 11 ايلول 2001 زكريا موسوي، والإرهابي تيد كازينسكي الملقب بـ "أونابومبر" والذي نفذ سلسلة تفجيرات في الفترة 1978 – 1995، ورمزي يوسف منفذ التفجيرات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 وغيرهم.

ولم يتمكن أي واحد حتى الآن من الهروب من هذا السجن؟، 

وقد قيل عن هذا السجن في برنامج تلفزيوني على قناة "سي بي اس" سنة 2007 إنه : "نسخة معقمة من الجحيم".

يذكر أن خواكين غوزمان الملقب بـ"إل تشابو" (القصير) كان يترأس "كارتيل سينالوا" إحدى أكبر وأخطر عصابات المخدرات في المكسيك والعالم، وأصدرت محكمة أميركية بحقه حكما بالسجن مدى الحياة، زائد 30 سنة في قضايا تهريب مخدرات وجرائم قتل.

كما سبق له أن هرب من السجن مرتين فى المكسيك قبل إلقاء القبض عليه في عام 2016 وتسليمه للولايات المتحدة في كانون الثاني 2017.


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