أول ضحايا فوز منتخب "الصحراء".. "دهس بالسيارة"

20 يوليه 2019 - 10:46 ص

دهس مشجع جزائري عقب فوز محاربي الصحراء بأمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخه خلال البطولة والتي أقيمت في مصر

وكشفت صحيفة "النهار" الجزائري أن مواطن يدعى حمزة قريطم في الثلاثينيات من عمرة لقى حتفه دهسًا بالسيارة في مدينة العين البيضاء .

وتمكن منتخب الجزائر في إضافة ثاني ألقابه من أمم افريقيا عقب الفوز مساء أمس الجمعة على السنغال بهدف نظيف .

وأوضحت أن صاحب الـ37 عامًا لفظ انفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في الرأس .