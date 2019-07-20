» شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة وفاة رجل وهو يصلي داخل المسجد.

 وظهر بالفيديو المتداول الرجل و قد دخل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر، لصلاة ركعتين، ولا يعلم أن الموت ينتظره.

وفجأة توفى وهو ساجد على الأرض، بعدما واجه سكرات الموت.

 شاهد الفيديو.. 

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