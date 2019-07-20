  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
صورة

مدينة عربية تشهد 5 حالات اغتيال خلال 48 ساعة

امبراطور المخدرات

نقل إمبراطور المخدرات إلى " الجحيم المعقم"

الجزائر

أول ضحايا فوز منتخب "الصحراء".. "دهس بالسيارة"

ث

إيران تفرج عن الناقلة البريطانية

ج

الشرطة الفرنسية تحتجز 200 شخصا عقب فوز الجزائر

خلع الحجاب

فنانة شهيرة عن خلعها الحجاب: "بمزاجي"

"السيسي" يشهد حفل تخريج الدفعة الـ ١٤٩ من ضباط الصف

بث مباشر.. السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

صورة

أطلقت عليها اسم الحارس.. أمريكا تحضر لعملية بحرية بالخليج

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

شاهد.. فضيحة أخلاقية لرئيس أوكرانيا على الهواء

الرئيس

أمير الكويت للرئيس: أبارك لك هذا النجاح

إيران تفرج عن الناقلة البريطانية

عرب وعالم

ث
ث

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تغيير مسار الطيران السعودي.. لهذا السبب

#

الجيش الأمريكي يتهم إيران بضرب الناقلة اليابانية

#

إيران تفرج عن الجاسوس الأمريكي

#

قرار مفاجئ من إيران عن قمتي مكة

إيران

خليج

أفادت الشركة المشغلة للناقلة البريطانية "مسدار" التي قالت لندن إنها الناقلة الثانية التي احتجزتها طهران، الجمعة، عادت إلى مسارها، وتستأنف رحلتها.

وفي أحدث رد بريطاني، قال وزير الخارجية جيريمي هنت، السبت، إنه يخشى أن تكون إيران سلكت "طريقًا خطيرًا" بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا.

وكتب هنت على تويتر "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقًا خطيرًا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق".

وأضاف: "كما قلت أمس سيكون ردنا مدروسًا لكن قويًا. نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1 لكننا سنضمن سلامة شحننا"

وقالت شركة "نوربولك" للشحن البحري ليل الجمعة إنّ الحرس الثوري الإيراني أفرج عن سفينتها، ناقلة النفط "مسدار"، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وقالت الشركة في بيان إن "الاتصالات استعيدت مع السفينة، وقد أكّد قائد السفينة أنّ الحرّاس المسلّحين غادروها وأنّ السفينة حرّة بمواصلة رحلتها. جميع أفراد الطاقم في أمان وبخير".

جاء ذلك عقب نفي مصادر عسكرية إيرانية احتجاز الناقلة الثانية، وتأكيدها توقيف واحدة فقط بدعوى "عدم مراعاتها للقوانين البحرية الدولية".

وقال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران: "اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة البريطانية".

وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزجان" احتجزت الناقلة بسبب "عدم احترامها للقانون البحري الدولي".

وأوضح البيان المقتضب أنّ السفينة ستينا إمبيرو "اقتيدت بعد السيطرة عليها إلى الساحل حيث تمّ تسليمها إلى السلطة من أجل بدء الإجراءات القانونية والتحقيق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن الناقلة البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري أمس الجمعة أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت تحذيرات من الحرس الثوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "حفتر" يطالب أهالى طرابلس بالاستعداد لـ"ساعة الصفر"
» تفاصيل.. أم تعرض مولودها للبيع مقابل 65 ألف جنيه
» شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد
» قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة
» بالفيديو.. هجرة غير شرعية تثير الرعب فى طائرة نيجيرية
» تهديد قوى من بريطانيا لإيران بشأن احتجاز الناقلة
» السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بكلية الشرطة
» مذيعة "بي إن سبورت": شكرا لمصر التي نظمت البطولة الأجمل
» الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور
» فنان شهير يرد على تصريح لزميلته قالت فيه إنها "تشمئز منه"
» مصدر أمني يفجر مفاجأة مدوية عن اغتصاب شاب لوالدته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود