  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:18 ص
بحث متقدم
صورة

مدينة عربية تشهد 5 حالات اغتيال خلال 48 ساعة

امبراطور المخدرات

نقل إمبراطور المخدرات إلى " الجحيم المعقم"

الجزائر

أول ضحايا فوز منتخب "الصحراء".. "دهس بالسيارة"

ث

إيران تفرج عن الناقلة البريطانية

ج

الشرطة الفرنسية تحتجز 200 شخصا عقب فوز الجزائر

خلع الحجاب

فنانة شهيرة عن خلعها الحجاب: "بمزاجي"

"السيسي" يشهد حفل تخريج الدفعة الـ ١٤٩ من ضباط الصف

بث مباشر.. السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

صورة

أطلقت عليها اسم الحارس.. أمريكا تحضر لعملية بحرية بالخليج

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

شاهد.. فضيحة أخلاقية لرئيس أوكرانيا على الهواء

الرئيس

أمير الكويت للرئيس: أبارك لك هذا النجاح

الشرطة الفرنسية تحتجز 200 شخصا عقب فوز الجزائر

عرب وعالم

ج
ج

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تسريب فيديو لحفيظ دراجي بعد تأهل الجزائر للنهائي .. ماذا فعل؟

#

"محرز" يتسبب في وفاة شاب بسكتة قلبية

#

اعتقال 40 شخصًا من أصحاب السترات السوداء بفرنسا

#

باريس..227 موقوفا في السبت الـ23 للسترات الصفراء

الجزائر

فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية 198 شخصًا في العديد من مدن البلاد في مظاهرات عفوية لمحبي المنتخب الوطني الجزائري، والذي فاز، مساء الجمعة الماضي، بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد التغلب على المنتخب السنغالي.

ووفقًا للتقرير الصباحي للقناة المحلية "بي إف إم"، فقد تم احتجاز 177 من المعتقلين، وتم إطلاق سراح الباقي بعد عدة ساعات. ومع ذلك، في باريس وحدها، كان عدد المعتقلين 102، منهم 86 ظلوا رهن الاحتجاز.

وكتب وزير الداخلية كريستوف كاستانر على تويتر، "طوال الليل، كانت الشرطة وعمال الإنقاذ وموظفو الخدمة المدنية في جميع أنحاء فرنسا في مكانهم لضمان النظام والسلامة للجميع. وأشكرهم على عملهم واحترافهم وقيامهم بالواجب".

بعد فوز المنتخب، خرج الآلاف من المشجعين الجزائريين بالأعلام والألعاب النارية متجهين نحو الشانزليزيه، حيث وقعت أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في الأسابيع الأخيرة في موجة المسيرة المنتصرة للمنتخب الوطني. ولم تمر العطلة من دون حوادث، فقد أُجبرت الشرطة على استخدام الغاز المسيل الدموع عدة مرات لتهدئة المتظاهرين العدوانيين الذين بدأوا في إلقاء أشياء مختلفة على الحراس. حتى وقت متأخر من الليل في العاصمة، سمع صوت انفجارات من المفرقعات النارية، وأصوات بوق السيارة، فضلاً عن صيحات الجماهير المبهجة.

وتوجت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الخضر عقب الفوز على السنغال بهدف في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، على استاد القاهرة بنهائي كان 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "حفتر" يطالب أهالى طرابلس بالاستعداد لـ"ساعة الصفر"
» تفاصيل.. أم تعرض مولودها للبيع مقابل 65 ألف جنيه
» شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد
» قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة
» بالفيديو.. هجرة غير شرعية تثير الرعب فى طائرة نيجيرية
» تهديد قوى من بريطانيا لإيران بشأن احتجاز الناقلة
» السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بكلية الشرطة
» مذيعة "بي إن سبورت": شكرا لمصر التي نظمت البطولة الأجمل
» الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور
» فنان شهير يرد على تصريح لزميلته قالت فيه إنها "تشمئز منه"
» مصدر أمني يفجر مفاجأة مدوية عن اغتصاب شاب لوالدته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود