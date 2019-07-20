عن حفل ختام البطولة.. إعلامية جزائرية: "شكرًا"

علقت الإعلامية الجزائرية، آنيا أفندي، على حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "شكرًا لدولة مصر العربية".

وكتبت "آنيا" في تغريدتها: "شكرًا لدولة مصر العربية.. التى نظمت واحدة من أجمل نسخ كأس أمم أفريقيا إن لم تكن الأجمل".

وتابعت: "شكرًا للشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به الجماهير الجزائرية".

من جانبه، علق الكاتب عمار على حسن: "شكرًا لكم شرفتم الكرة العربية مبروووووووووووك لكم ولنا، ولكل الدول العربية".

كما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل على التغريدة، حيث علق أحدهم: "مصر كانت فال خير على منتخبنا الوطني.. ونشكر الشعب المصري على الاستقبال الحسن لمناصري الخضر ناهيك عن التنظيم الجيد من بداية البطولة حتى يوم ختامها.. مبروك علينا التاج القاري والمزيد من النجاحات إن شاء الله".

وعلق آخر: "ألف ألف شكر للدولة المصرية وعلى كل مصري فتح بيته للمناصرين وكل مصري شجع الجزائر، ألف شكر من القلب".

وأضاف آخر: "فعلا نشكر إخواننا المصريين ونذكرهم أن لهم سندا اسمه الشعب الجزائري كما نعتبرهم نحن سندا لنا مهما حاول دعاة الفتنة الإيقاع بيننا".



