هكذا سخر "جمال بلماضي" من تشجيع المصريين للجزائر

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سخر جمال بلماضي - المدير الفني لمنتخب الجزائر - من تشجيع المصريين لمحاربي الصحراء في نهائي بطولة أفريقيا .

وبسؤاله حول هذه النقطة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ، نفى الأمر قائلا: "في هذه الحالة محتاج أذهب لطبيب عيون لأنني لم أرَ هذا الأمر أثناء المباراة".

وقال "بلماضي" في المؤتمر الصحفي: "نعم لم نلعب مباراة جميلة لكن النهائيات يكون الغرض منها الفوز وليس تقديم مباراة جميلة ، وإذا نظرتم لأدائنا في البطولة إجمالا فنحن نستحق اللقب ولذلك أشكر اللاعبين".

وتابع: "البطولة لها مذاق خاص لأنها جاءت خارج بلدنا وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة والآن أصبحنا على قمة أفريقيا فهو أمر رائع".

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