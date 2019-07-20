هكذا سخر "جمال بلماضي" من تشجيع المصريين للجزائر

20 يوليه 2019 - 05:38 ص

سخر جمال بلماضي - المدير الفني لمنتخب الجزائر - من تشجيع المصريين لمحاربي الصحراء في نهائي بطولة أفريقيا .



وبسؤاله حول هذه النقطة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ، نفى الأمر قائلا: "في هذه الحالة محتاج أذهب لطبيب عيون لأنني لم أرَ هذا الأمر أثناء المباراة".



وقال "بلماضي" في المؤتمر الصحفي: "نعم لم نلعب مباراة جميلة لكن النهائيات يكون الغرض منها الفوز وليس تقديم مباراة جميلة ، وإذا نظرتم لأدائنا في البطولة إجمالا فنحن نستحق اللقب ولذلك أشكر اللاعبين".



وتابع: "البطولة لها مذاق خاص لأنها جاءت خارج بلدنا وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة والآن أصبحنا على قمة أفريقيا فهو أمر رائع".



