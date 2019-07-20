تعليق صادم لـ"أديب" على تدريب حسن شحاتة للمنتخب

20 يوليه 2019 - 01:20 ص

تساءل الإعلامي عمرو أديب، لماذا يرى البعض أن الكابتن حسن شحاتة مناسبًا لتدريب المنتخب الوطني، معقبا: "هو مدرب وطني وخلاص، مينفعش مراضية في كرة القدم".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يرى فرقًا بين المدرب الوطني والأجنبي، والأهم هو الكفاءة، متسائلا ما انجازات حسن شحاتة بعد أن ترك تدريب منتخب مصر.



وأضاف أنه لا يرى مبررا لتردد اسم حسن شحاتة إلا وفقا لمبدأ ما يطلبه الجماهير، موضحًا أنه لو كان طلب الجمهور تعيين حسام حسن أو حسام البدري لتدريب المنتخب كانا سنسمع أنهم مرشحون للتدريب، معقبا ساخرا: "أي حد بيبدأ بحرف الحاء".









