  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:07 ص
بحث متقدم
حسن شحاتة

تعليق صادم لـ"أديب" على تدريب حسن شحاتة للمنتخب

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التعدي على مصري برومانيا

علاء مبارك

علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

الملك سلمان

خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية بالمملكة

الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

بالفيديو..

"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

آخر الأخبار

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ملك الأردن يفجّر مفاجأة عن والده

#

فيديو نادر لـ عمر الشريف يكشف عن دعوته لفتاة سرًا لغرفته

#

"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

#

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك مخطط منذ 1980 كان يستهدف إحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة وهم: مصر والسعودية وتركيا وإيران من أجل تنفيذ نظرية "السمك يأكل بعضه".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن هذه النظرية تعتمد على الجهل والتعصب الطائفي والديني لصالح دول خارجية لتدمير الشعوب.
وكشف أن روسيا طلبت من سوريا إقالة مدير المخابرات الجوية السوري بسبب الطائفية التي قد تؤدي إلى حدوث تسريبات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات الروسي من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ويعتمد على تكنولوجيا حديثة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وزيرة الهجرة ترد على واقعة الطائرة الرومانية
» هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟
» هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"
» خبير زراعي يدعو طلاب الثانوية العامة لهذا الأمر الهام
» نجلة نجيب محفوظ تكشف حقيقة سرقة مقتنيات والدها
» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون
» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود