» هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"

20 يوليه 2019 - 12:40 ص

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب الجزائر، عقب تتويجه بلقب بطولة الإمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، قائلا: "ألف مبروك للجزائر.. القاهرة هتخضر".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الجمعة، أن الجزائر تستحق الفوز حيث بذل المدرب واللاعبين مجهودا كبيرا، قائلا: "ماتش تقيل.. العالم كله سيحتفل بالجزائر النهاردة".





