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8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري

الرياضة

تشكيل منتخب الجزائر
تشكيل منتخب الجزائر

المصريون ووكالات

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حقق لاعبو المنتخب الجزائري، الجمعة، 8 أرقام بعد التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 
ـ بات الحارس رايس مبولحي الأكثر مشاركة مع منتخب الجزائر برصيد 15 مباراة متفوقًا على مهدي سرباح.
ـ عادل مبولحي مواطنه السابق سرباح الذي كان قد فاز مع الجزائر بلقبها الوحيد في عام 1990 بعد تتويج المحاربين بلقب النسخة الحالية للعرس الإفريقي.
ـ الجزائر لم تخسر آخر 6 مواجهات ضد السنغال في جميع المسابقات، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد.
ـ هدف بغداد بونجاح للجزائر هو الأسرع في النسخة التي أقيمت بمصر بدقيقة و22 ثانية.
ـ هدف بونجاح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لأمم إفريقيا بعد هدف المصري محمد دياب العطار (الديبة) الذي جاء في نسخة 1957 بعد مرور 21 ثانية.
ـ جمال بلماضي توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.
ـ بلماضي أصبح المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج باللقب القاري على مدار التاريخ.
ـ عادل المنتخب الجزائري منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع لقبين لكل منهم، حيث يتصدر القائمة المنتخب المصري بإجمالي 7 ألقاب.

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