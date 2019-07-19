لندن تتهم إيران باحتجاز ناقلتين بريطانيتين بمضيق هرمز

19 يوليه 2019 - 10:40 م

أعلنت الخارجية البريطانية، الجمعة، احتجاز السلطات الإيرانية ناقلتي نفط لها، في مضيق هرمز، واصفة عملية الاحتجاز بـ "غير المقبولة".



جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، أثناء دخوله لحضور اجتماع حكومي طارئ، من أجل بحث تأمين الإفراج عن الناقلتين المحتجزتين وطاقميهما.

وقال الوزير البريطاني إن إحدى الناقلتين كانت ترفع العلم البريطاني، فيما تحمل الأخرى علم ليبيريا.

وأضاف أن أفراد طاقم الناقلتين يحملون جنسيات مختلفة، معربًا عن اعتقاده بعدم وجود أي شخص يحمل الجنسية البريطانية ضمنهم.

وأعرب "هنت" عن قلقه الشديد بشأن احتجاز السفينتين، واصفًا عملية توقيفهما بـ "غير المقبول"، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.

وشدد على أنه "من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وضمان حركة جميع السفن بحرية وسلامة في المنطقة".