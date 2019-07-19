مصادر عسكرية إيرانية تنفي احتجاز ناقلة نفط بريطانية ثانية

19 يوليه 2019 - 10:30 م

نفت مصادر عسكرية إيرانية، الجمعة، أنباء حول احتجاز سلطات البلاد ناقلة نفط بريطانية ثانية لدى مرورها عبر مضيق هرمز إلى الخليج.



ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مصادر عسكرية قولها إن "السلطات الإيرانية لم تتعرض لناقلة نفط ثانية تابعة للمملكة المتحدة".

وأضاف أن السلطات الإيرانية أوقفت (في وقت سابق) الجمعة، ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا إيمبيرو"، فقط، أثناء عبورها مضيق هرمز، دون أن تتعرض للناقلة الثانية التي تحمل اسم "مسدار"، وترفع علم ليبيريا.

وذكر أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية الروتينية بشأن ناقلة النفط البريطانية الثانية من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وإبلاغها بالقرارات البيئية، ثم تابعت طريقها بعد ذلك.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا إيمبيرو"، أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".