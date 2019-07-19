  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

الملك سلمان

خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية بالمملكة

الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

بعد تعثر شهور.. البرلمان اللبناني يقر موازنة 2019

عرب وعالم

البرلمان اللبناني يعقد أولى جلساته لمناقشة بيان الحريري
البرلمان اللبناني يعقد أولى جلساته لمناقشة بيان الحريري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه

#

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

#

تدوينة مفاجئة للعريفي بعد توقف 5 شهور

#

البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"

أقر مجلس النواب اللبناني، مساء الجمعة، الموازنة العامة لعام 2019، بعد تعثر دام عدة شهور وخلافات بشأن بنودها.
وأفاد مراسل الأناضول أن المجلس أقر الموازنة بتأييد 83 نائبا ومعارضة 17، من أصل 128 نائبا.
والثلاثاء، بدأ البرلمان اللبناني مناقشة الموازنة على مدار ثلاثة أيام، غير أن جلسة الخميس تم رفعها إلى عصر الجمعة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر موازنة العام الجاري التي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل، خلال وقت سابق من مايو/ أيار الماضي.
وعقب إقرار المجلس، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن ما حصل بداية الإصلاح، وسنستكمل المسيرة في عامي 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالبرلمان أن "الإصلاحات يجب أن تحصل، وما قمنا به اليوم يعتبر إنجازا".
ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة في 2018. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجلة نجيب محفوظ تكشف حقيقة سرقة مقتنيات والدها
» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون
» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود