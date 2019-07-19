  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
الجزائر والسنغال

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

السيسي في الاستاد

«السيسي» يحضر مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

عاجل السكة الحديد انتظام الحركة على خطوط الإسكندريه

"السكة الحديد" تدفع بــ 318 ألف مقعد بقطاراتها المختلفة

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

عرب وعالم

قوارب إيران
قوارب إيران

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

صفعة جديدة لإيران.. حكم بتمديد احتجاز ناقلة النفط بجبل طارق

#

أول تعليق إماراتي على اختفاء ناقلة نفط بالمياه الإيرانية

#

إيران تحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

#

«الأمم المتحدة» تحذر: أي تصعيد في الخليج سيكون كارثيًا

أعلن الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وعلقت بريطانيا على تلك الواقعة بأنها تسعى بشكل عاجل لجمع معلومات بعد تقارير عن تحرك ناقلة نحو المياه الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري إعلانه احتجاز ناقلة تهرب الوقود.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.

وتابعت: "نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "بونجاح" يقود هجوم الجزائر أمام السنغال
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قوات الدعم السريع تنسحب من مواقع بالخرطوم
» "أبوالهول" يسدد لطالب طعنة تودي بحياته في الهرم
» جماهير الجزائر تقتحم ستاد القاهرة
» مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالمحلة
» "سيسه" يعلن تشكيل السنغال أمام الحزائر
» أرقام تدعم منتخب الجزائر قبل نهائي كان 2019
» وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات "إس 400" إلى تركيا
» "الليجا" تدعم لاعبي الجزائر قبل مواجهة السنغال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود