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"النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام

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وكالات

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أدان المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، المحاولة الفاشلة للتفجير الانتحاري الذي استهدف موقف سيارات مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، والذي تبنته داعش، مثمناً يقظة أبناء القوات المسلحة في إحباط تلك المحاولات الإجرامية.
وقال المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن المحاولات المتعددة الفاشلة للقيام بعمليات انتحارية في مواقع المدنيين؛ إجرام لا يقره شرع ولا دين ولا إنسانية وهو دليل علي مدي انحراف وضعف تلك المنظمات التكفيرية، ولابد من التوحد لمواجهة تلك الانحرافات الفكرية.

وأضاف، أن وصول الأمر إلى عمليات انتحارية في أماكن تمركز مدنيين والترويج إعلاميًا لتلك الأفعال الإجرامية، على مواقع الجماعات الإرهابية في سبيل إحداث ترويع وتخويف للأهالي، ومنعهم من التعاون مع قوات الجيش والشرطة لحماية البلاد، لـ هو دليل واضح على،مدي الانحراف الفكري والسلوكي عند هؤلاء التابعين لهذه التيارات التكفيرية.

وأشار، إلى أن هذه العمليات هو بيان ضعف تلك التنظيمات التكفيرية الداعشية داخل سيناء حاليا بعد الضربات القاسية المؤثرة التي نالوها في الفترة السابقة على يد قوات الجيش وصعوبة لجوءهم إلى المواجهة المباشرة معهم.

وأكد، أن تكرار مثل هذه المحاولات والعمليات الإرهابية الإجرامية، يجب أن يدفع العقلاء الوطنيين المخلصين إلى التفكير الصحيح في سبل مواجهة هذه الأفكار المنحرفة التي تضر بأبناء الوطن جميعا بعيدا عن المزايدات السياسية أو الأهواء الأيدولوجية، لا سيما في تلك الفترة التي تُستهدف فيها البلاد من العديد من القوى المعادية الخارجية المحركة لهذه التنظيمات التكفيرية.

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