» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إصابة 74 متظاهرًا، بينهم 36 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: " أُصيب 74 فلسطينيًا بينهم 36 بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال"، ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة بقية الإصابات، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

كما ذكرت أن من بين المصابين، مسعفَين اثنين وصحفيَين اثنين، دون مزيد من التفاصيل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.