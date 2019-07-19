"ريهام سعيد" توجه رسالة جديدة لمتابعيها

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حسن علام- متابعات
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صحيح ساعتها كلن الدكتور مانعني من الحركه و نزلت و مسمعتش الكلام و اتسبب في الي انا فيه بس هافضل اقول بصوت عالي اوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطوله نفتخر بيها امام العالم. تحيا مصر
A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Jul 18, 2019 at 8:28pm PDT
صحيح ساعتها كلن الدكتور مانعني من الحركه و نزلت و مسمعتش الكلام و اتسبب في الي انا فيه بس هافضل اقول بصوت عالي اوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطوله نفتخر بيها امام العالم. تحيا مصر
A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Jul 18, 2019 at 8:28pm PDT
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