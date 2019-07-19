"سيسه" يعلن تشكيل السنغال أمام الحزائر

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السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال بقيادة أليو سيسية آليو سيسيه، تشكيل أسود التيرانجا الرسمي لمواجهة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا 2019.

جاء تشكيل السنغال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز
خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي
خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت
خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

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