  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
الجزائر والسنغال

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

السيسي في الاستاد

«السيسي» يحضر مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

عاجل السكة الحديد انتظام الحركة على خطوط الإسكندريه

"السكة الحديد" تدفع بــ 318 ألف مقعد بقطاراتها المختلفة

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

أول تحرك برلماني بعد الاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

رحلة فزع .. اعتداءات وطرد " مصري" من طائرة رومانية

#

4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي

#

عملية جراحية كلمة السر في إعادة 40 ألف جنيه لصاحبها

#

مشروع بالبرلمان لـ«إعدام» المتسببين في حوادث القطارات

البرلمان

رئيس الوزراء

الطائرات

غادة عجمى

تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، بشأن الاعتداء على مواطن مصري بشكل عنصري على متن طائرة بالخطوط الجوية الرومانية.
وقالت النائبة: إن مواطنًا مصريًا تعرض للضرب المبرح داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخارست، على يد الشرطة الرومانية، بسبب حقيبة زوجته المغربية، وسط بكاء وصراخ نجله. 

وأكدت أنه تم معاملة المصري، بطريقة عنصرية من مضيفة طيران الخطوط الرومانية، ليتم إخراجهم من الطائرة بطريقة مهينه جدًا لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، رغم تنفيذهم أوامر الكابتن بتغيير المقعد بجوار باب الطوارئ.

وطالبت النائبة، بضرورة تدخل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، وملاحقة شركة الطيران الرومانية قانونيا، ومن داخل رومانيا، حفاظًا على كرامة مواطنيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "بونجاح" يقود هجوم الجزائر أمام السنغال
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام
» قوات الدعم السريع تنسحب من مواقع بالخرطوم
» "أبوالهول" يسدد لطالب طعنة تودي بحياته في الهرم
» الإمارات تعلن تخفيض رسوم تصريح العمل بنسبة 50%
» جماهير الجزائر تقتحم ستاد القاهرة
» مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالمحلة
» قصة الحارس المصري الذي شارك مع منتخب السنغال
» سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود