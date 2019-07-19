أول تحرك برلماني بعد الاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية

19 يوليه 2019 - 07:04 م

تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، بشأن الاعتداء على مواطن مصري بشكل عنصري على متن طائرة بالخطوط الجوية الرومانية.





وقالت النائبة: إن مواطنًا مصريًا تعرض للضرب المبرح داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخارست، على يد الشرطة الرومانية، بسبب حقيبة زوجته المغربية، وسط بكاء وصراخ نجله.





وأكدت أنه تم معاملة المصري، بطريقة عنصرية من مضيفة طيران الخطوط الرومانية، ليتم إخراجهم من الطائرة بطريقة مهينه جدًا لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، رغم تنفيذهم أوامر الكابتن بتغيير المقعد بجوار باب الطوارئ.





وطالبت النائبة، بضرورة تدخل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، وملاحقة شركة الطيران الرومانية قانونيا، ومن داخل رومانيا، حفاظًا على كرامة مواطنيها.







