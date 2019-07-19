تعرف على قيمة الجوائز المالية في كأس الأمم الإفريقية 2019

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تختتم مباريات كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي المنتخبان الجزائري والسنغالي على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم.

ويوزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة الحالية، وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المالية وحدها 7 ملايين دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار .

وتحصل كل من نيجيريا وتونس صاحبتا المركزين الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار .


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