» جماهير الجزائر تقتحم ستاد القاهرة

محمد عبد الحارس
اقتحمت بعض جماهير الجزائر ملعب ستاد القاهرة، الذى يحتضن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بين منتخبي الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء اليوم.
ونشر قناة النهار الجزائر مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام الجماهير وتحطيم أحد أبواب الملعب بعدما احتشد المئات منهم أمام الأبواب قبل ساعات من انطلاق المباراة.
??#شجع_الخضر ????????— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 19, 2019
شاهد.. سيول المناصرين تقتحم #ملعب_القاهرة وتفتح أبوابه بالقوة#الجزائر_السنغال #ALGSEN ?????????? pic.twitter.com/Po4GADTGEf
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