وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات "إس 400" إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم، عن وصول طائرة شحن جديدة تحمل مكونات بطاريات "إس 400" الروسية إلى قاعدة "مورتيد" الجوية قرب العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا لطائرة "إيل 76 إم دي" هبطت في القاعدة الجوية محملة بمكونات "إس 400".

وقالت إن "عمليات تسليم الصواريخ مستمرة، وفقا للخطة".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن طائرتي الشحن الروسيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، قد وصلتا اليوم الجمعة إلى قاعدة "مورتيد" الجوية.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyat? planland??? ?ekilde devam ediyor. pic.twitter.com/FUEvjuRewf — T.C. Millî Savunma Bakanl??? (@tcsavunma) 19 يوليو 2019



