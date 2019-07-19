"المحافظين" : لا مبرر للبرلمان في تأخير قانون المحليات

19 يوليه 2019 - 06:36 م

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن تأخير قانون المحليات بالبرلمان يعتبر أكثر خطورة من إرجاء قانون مجلس الشيوخ إلى دور الانعقاد الخامس، وذلك لأن التعديلات الدستورية الخاصة بقانون مجلس الشيوخ لم يمر عليها وقت كبير .

وأضاف "خليل"، أن قانون المحليات مدرج في أدراج مجلس النواب منذ ثلاثة سنوات مضت، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر واضح لتأخر صدور القانون في دور الانعقاد الرابع .

وتابع، أن تعطل صدور قانون المحليات يؤدي إلى ارتباك الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة أن المجالس المحلية تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدم مناقشة الدولة و مجلس النواب القانون يترك علامات استفهام، خاصة أن هناك اشتباكات في هذا الملف من ناحية تقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات، فضلًا عن تقسيم الدوائر بالشكل العرضي التى تم مناقشته .

وأوضح، أن المواطن هو من دفع ثمن تأخر قانون المحليات، وأن هناك تخوفات من تخفي تيار الإسلام السياسي في ثوب المحليات.