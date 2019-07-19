"السكة الحديد" تدفع بــ 318 ألف مقعد بقطاراتها المختلفة

19 يوليه 2019 - 06:24 م

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر اعتباراً من يوم 6 حتى 20 أغسطس المقبل، الدفع بعدد 317947 مقعد من خلال القطارات المجدولة والتي تعمل بصفة يومية وكذلك القطارات الإضافية والعربات العلاوة وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب .

وأوضح رسلان، فى بيان اليوم، أنه تقرر اعتبارا من يوم 6 حتى 20 أغسطس تشغيل 6 قطارات إضافية مكيف بين القاهرة / أسوان والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة أسباني لكل قطار، مشيرًا إلى تشغيل 2 قطار مخصوص مكيف بين الأسكندرية / أسوان والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة أسباني لكل قطار يوم 7/8/2019 حتى يوم 15/8/2019 .

وأضاف رسلان أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مميزة بين القاهرة/ أسوان والعكس من يوم 6/8/2019 حتى يوم 20/8/2019، مؤكدًا أن هناك اهتمام خاص بأهالى النوبة حيث تقرر تخصيص عدد 6 قطارات مميزة إضافية يتم تشغيلها اعتباراً من يوم 8/8/2019حتى يوم 17/8/2019 فى رحلة الذهاب، حيث يتم تشغيل عدد 4 قطارات بين القاهرة / أسوان والعكس قطارين بين الإسكندرية / القاهرة / أسوان والعكس وهى قطارات مخصصة لأهالى النوبة فقط ولا يصرف عليها تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور.

كما سيتم أيضاً تشغيل قطارين مخصصين لنادى الجعافرة الرياضى بين الأسكندرية / أسوان والعكس يقوم القطار الأول من الأسكندرية يوم 8/8/2019 فى رحلة الذهاب ويقوم القطار الثانى من أسوان يوم 17/8/2019 فى رحلة العودة، وكذلك تشغيل قطارين بين القاهرة / أسوان والعكس وهما مخصصين للإتحاد النوعى حيث يقوم الأول من القاهرة يوم 8/8/2019 فى رحلة الذهاب ويقوم الثانى من أسوان يوم 19/8/2019 فى رحلة العودة، وكذلك تشغيل قطارين بين الأسكندرية / أسوان والعكس وهما مخصصين لأهالى أبو الريش يقوم القطار الأول من الإسكندرية يوم 9/8/2019 فى رحلة الذهاب ويقوم الثانى من أسوان يوم 17/8/2019 فى رحلة العودة.

وأوضح رسلان أنه سيتم زيادة العربات الموجودة بالقطارات المميزة والمطورة خلال فترة العيد حتى يمكن مواجهة الزيادة والإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد، كما سيتم اضافة عربات علاوة أولى وثانية مكيفة على القطارات أرقام 982/983 ( القاهرة/ أسوان والعكس ) قطارات 913/88/1903 ( القاهرة/ الإسكندرية/ أسوان والعكس ) – 872/871( القاهرة/أسيوط والعكس ) –قطارى 890/891 (القاهرة / سوهاج والعكس) – قطارى 990/991 مكيف (القاهرة/ سوهاج والعكس ) - قطارى 970/971 ( القاهرة/ سوهاج والعكس) مع مراعاة ألا يتعدى القطار أطوال الأرصفة حفاظاً على سلامة الراكب .

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ضرورة تواجد جميع قيادات الهيئة والمسئولين طوال فترة تشغيل عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة مسير القطارات ومواجهة أى معوقات تواجه الراكب وكذلك تكثيف تواجد الجهات الرقابية بالهيئة بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإدارى والتأكيد على توافر عناصر السلامة والأمان داخل. القطارات، من حيث التأكد من وجود طفايات الحريق وتاريخ صلاحيتها بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لجمهور الركاب .