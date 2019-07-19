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بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

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ستورمي
الممثلة الإباحية وترامب

خالد الشرقاوي - وكالات

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أفادت وثائق كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الخميس، بتورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم عدة رشاوى قبل انتخابات 2016 لممثلة إباحية ادعت أنها مارست معه الجنس.

ونُشرت الوثائق بناء على أمر صادر عن القاضي وليام بولي من مانهاتن، وكان مسؤولو إنفاذ القانون قد استخدموها من قبل في 2018 للحصول على مذكرة بحث بغرض مداهمة منزل ومكتب محامي ترامب الشخصي، مايكل كوهين.

وكشفت الوثائق عمّا يبدو أنه مشاركة شخصية من ترامب، المرشح حينها، في خطة لدفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية المعروفة باسم "ستورمي دانيلز"، بهدف حماية حملته الانتخابية.

واشتملت الوثائق على مراسلات متكررة بين ترامب وكوهين والسكرتيرة الإعلامية لحملته، هوب هيكس، التي شغلت لاحقا منصبا رفيعا في البيت الأبيض.

وكانت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة باسم "ستورمي دانيلز" قد رفعت السنة المنصرمة دعوى ضد ترامب أمام محكمة في لوس أنجلس، تطالب فيها بإعلان بطلان اتفاق "لحفظ السرية" أبرمته معه لقاء 130 ألف دولار.


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