» شاب يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها أكثر من مرة

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متابعات- مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

شاب

مصر القديمة

اغتصاب والدته

كشف مصدر أمني، أن واقعة اتهام شاب باغتصاب والدته عنوة داخل شقتها، لم تكن الأولى للشاب الدائم الشجار مع والدته وأنه يتعاطى المواد المخدرة.

وبالاستماع لأقوال والدته أقرت بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها باغتصابها، وأنها ظلت صامته خوفًا من كلام الناس لكنها سئمت ذلك الصمت وقررت أنه تفضح أمره.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من سيدة تدعي فيه اغتصاب ابنها، مشيرة إلى أنها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه ابن عمره، 30 عامًا، ويقطن معها ومع زوجها الثانى بنفس الشقة بعزبة خير الله.

وادعت المبلغة، أن نجلها قام بالدخول عليها في غرفتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا، ولم تكن المرة الأولى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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