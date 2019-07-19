» رئيس الفيفا يزور الأهرامات

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المصريون

استقبلت منطقة آثار الهرم، الجمعة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) چياني انفانتينو، وأسرته على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.
واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي قال إن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما، حيث التقطوا الصور التذكاريه ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.

وأضاف محي الدين، في تصريحات له، أن رئيس الفيفا أعرب عن انبهاره الشديد بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بناءه وعدد الآحجار المكونة له، قائلا« إنه حين بني المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف أنها حضارة عظيمة».

ووعد انفانتينو، بزيارة أخرى للمنطقة للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجوده بالمنطقة حيث أن الأهرامات هي شغفه الأول، وفي نهاية الجولة أهدى مدير عام آثار الهرم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مستنسخ لتمثال. 

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