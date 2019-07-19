مقتل مدمن وسائق علي يد 7 تجار مخدرات

19 يوليه 2019 - 05:45 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام, من كشف غموض مقتل شخص وإصابة آخر علي طريق الفيوم بأكتوبر، حيث تبين أن عصابة تجارة مخدرات فتحت عليهما النيران لاعتقادهما أنهما الشرطة، ألقت قوات الأمن القبض علي 2 من أعضاء العصابة وتطارد 5 آخرين.

البدالية كانت بتلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بحضور سائق إلي القسم مصابا بعيار نارى بكتفه الأيسر، وتقدم ببلاغ أنه أثناء قيادته سيارته "فان" بدائرة القسم تقابل مع أحد الأشخاص عاطل 41 سنة "له معلومات جنائية"، طلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالى، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أكتوبر ثالث لمحل الواقعة، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم، وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

نجحت التحريات برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر في تحديد هوية القتيل، حيث تبين أنه مدمن هيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب السائق المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية تم تحديد هويتهم جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر من ضبط 2 من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية أثناء استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جم ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجنى عليهما ظنًا منهم أنها قوة أمنية حضرت لضبطهم.

كما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.