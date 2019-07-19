النيابة تأمر بدفن جثة شاب توفى غرقًا بالحوامدية

19 يوليه 2019 - 05:36 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب توفى غرقًا في نهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد، العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بنهر النيل بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، تم انتشالها، وتبين أنه مجهول الهوية، وتم نقلها إلى المشرحة.

وتبين من خلال التحريات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب المتوفى تعرض للغرق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.