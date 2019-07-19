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برلمانى:

تعديلات البناء والإيجار غير السكنى أبرز قوانين دور الانعقاد الأخير

الحياة السياسية

برلمان
برلمان

حسن عاشور

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قال النائب سمير البطيخى، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين التى تحظى باهتمام النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، وفى مقدمتها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بالإضافة لقانون الإيجار لغير الغرض السكنى.

وأوضح البطيخى، أن تعديلات قانون البناء الموحد أصبحت ضرورية، خاصة بعد إقرار قانون التصالح ودخوله حيز التنفيذ منذ أيام، لافتًا إلى أن التعديلات من شأنها تقضى على النمو العشوائي والبناء المخالف الذي تسبب في تهالك البنية التحتية فى عدد من القرى والمدن، وذلك من خلال وضع اشتراطات جديدة للقضاء على هذه الظاهرة، وتذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء وفقًا لاشتراطات صارمة.

وأشار عضو البرلمان، أن قانون التصالح فى المخالفات لم يتضمن عقوبات على رافضي التصالح، وهذا يعنى ضرورة وجود عقوبات للمخالفين، بالإضافة، إلى أنه لن يتم إقرار قانون للتصالح مرة أخرى، مؤكدًا أن قانون الإيجار لغير الغرض السكنى من القوانين الهامة أيضًا، خاصة أنه مرتبط بحكم محكمة دستورية.


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