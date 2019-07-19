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"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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يطرح البنك المركزي، الأحد المقبل، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.


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