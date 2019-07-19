  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

السنغال

7 تعليمات للجماهير قبل نهائي أمم أفريقيا

مختار جمعة

«مختار جمعة»: لن نسمح لهؤلاء باعتلاء المنابر

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

محرر المصريون مع شهاب شيبو

قصة الحارس المصري الذي شارك مع منتخب السنغال

حبوب منع الحمل

نقص حبوب منع الحمل.. تحديد النسل فى خطر

العمالة المصرية في قطر

القوي العاملة تحذر المصريين العاملين في قطر من هذا الأمر

أطباء يخرجون "مفك وشفرات حلاقة" من معدة مريض!

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مريض السكر يجب أن يفطر في هذه الحالة

تمكن أطباء من مدينة "تشاتاربور" الهندية، من مساعدة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا عانى من آلام في المعدة، وكان الأطباء على مفاجأة حيث عثروا على 33 جسمًا غريبًا في بطن الشاب منها شفرات حلاقة وسكاكين.

الشاب الهندي، نقل إلى المشفى بعدما عانى من آلام في المعدة، ليقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية له، وكانت المفاجأة بالعثور على 33 جسمًا غريبًا كانت في معدة المريض، عبارة عن سكاكين ومفك وشفرات حلاقة وأدوات بلاستيكة تم استخراجها من معدة المريض.

وكانت والدة المريض، قد أخبرت الأطباء بأن ابنها "يأخذ أي شي ويأكله"، مما دفع الأطباء لإجراء مسح بالأشعة السينية، وأضاف الأطباء بأن الشاب ربما يعاني من مرض يعرف بـ"الأكوفاجيا" وهو اضطراب يأكل فيه الأشخاص أشياء حادة ومعدنية وأشياء صعبة الهضم.

ويحدث هذا المرض غالبًا مع اضطرابات نفسية تعوق الأداء، مثل التوحد أو انفصام الشخصية.

وقال الطبيب المشرف على علاج الشاب بأنه يتعافى حاليا، وسيخرج من المستشفى خلال الأيام الخمسة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها أكثر من مرة
» رئيس الفيفا يزور الأهرامات
» ما هو حكم الدفن ليلًا؟..الإفتاء تجيب
» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه
» حبس 4 متهمين بينهم محامي لعرضهم رشوة على مسؤول
» علاقة غير شرعية تنتهى بقتل شاب في حلوان
» "غلام" يساند لاعبي الجزائر قبل مواجهة السنغال
» مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في النمسا
» زلزال بقوة 5 درجات يضرب العاصمة اليونانية أثينا
» سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه
» أمريكا بين جيفرسون و ترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود