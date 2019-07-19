الإمارات تعلن تخفيض رسوم تصريح العمل بنسبة 50%

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خالد الشرقاوي - وكالات

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق رسوم جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50 % وتصل إلى 94 % و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وهي مراكز تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه فضلاً عن خدمة تقييم.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي ، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة ياسر أحمد عيد، إلي أنه وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 %.

كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 إلى 100 درهم بنسبة بلغت 50 %، فيما انخفض رسم إصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50 % أيضا لمختلف فئات المنشآت، حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهما ، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهما، والمستوى (د) 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.


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